كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - الاتحاد للشحن توسع شبكة وجهاتها العالمية مع اطلاق الرحلات إلى برشلونة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – عززت الاتحاد للشحن عملياتها التشغيلية تزامنا مع انطلاق رحلات الاتحاد للطيران إلى برشلونة، لتمنح وكلاء الشحن والعملاء خيارات أوسع على الخطوط التجارية الرئيسية التي تربط الدول الأوروبية بالشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا عبر مطار أبوظبي الدولي.

وقد أطلقت الاتحاد للطيران أولى رحلاتها المجدولة بين أبوظبي وبرشلونة في 28 نوفمبر الماضي، ما يرفع القدرة الاستيعابية لخدمات الشحن بين السوق الأسباني وشبكة الاتحاد إلى 23 ألف طن سنويا تنقسم بين برشلونة ومدريد التي أطلقت في العام 2015. إضافة إلى ذلك، تغذي خدمات الشحن البري من وإلى محطات مختلفة في أوروبا شبكة الوجهات فتقدم إلى العملاء خيارات أوسع للشحن مع خدمة توصيل أسرع.

في هذا الإطار قال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والخدمات اللوجستية في الاتحاد للطيران "كان العام 2018 عاماً مليئاً بالانجازات، حيث حققنا العديد من النتائج الإيجابية بما في ذلك تعزيز عمليات الأسطول والوجهات، وتطوير الخدمات المرتكزة على المنتجات الفاخرة، إلى جانب تحويل أعمالنا إلى التقنيات الرقمية."

"مؤخراً، وبعد قرار تعزيز القدرة الاستيعابية إلى بعض الأسواق الرئيسية مثل الصين، الهند وفيتنام، وتخصيص طائرة للإيجار تلبية للطلب المتزايد في الربع الأخير من العام، تمثل خدمة برشلونة إضافة مذهلة على شبكة الوجهات جاءت في الوقت المناسب. وقد لاحظنا إن الطلب كبير على هذه الوجهة وسررنا بنقل 17.6 طن من البضائع المشحونة على رحلة الاتحاد للطيران الأولى إلى برشلونة."

بدأت الاتحاد للشحن عملياتها التشغيلية في إسبانيا عن طريق الشحن البري من وإلى باريس وامستردام حتى 30 مارس 2015 وهو تاريخ انطلاق الرحلة الأولى المباشرة بين مدريد وأبوظبي حيث قدمت الاتحاد للشحن خدمات شحن جوي يومية من وإلى وجهات رئيسية في دول الخليج، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا واستراليا. وبدأت الخدمة الجديدة من وإلى برشلونة مع 5 رحلات أسبوعية في المرحلة الأولى، قبل أن تنتقل إلى الرحلات اليومية ابتداء من 31 مارس 2019.

إلى جانب خدمات الشحن العام، ستتاح لعملاء الاتحاد للشحن في برشلونة خدمات أخرى مميزة منها خدمة " FreshForward" لنقل المنتجات الطازجة، وخدمة TempCheck لنقل الأدوية وخدمة " FlightValet" لنقل السيارات الفاخرة، وغيرها من الخدمات المختصصة في عالم الأزياء والموضة.