كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - وزير الشباب يعلن تخصيص أرض للاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشرق القاهرة

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أنه تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر جديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ"كاف" في شرق القاهرة.

وأضاف أن الوزارة أعدت برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ خلال مدد زمنية محددة، لتعزيز التوجه المصري نحو القارة الأفريقية وتنمية التعاون الرياضي مع الدول الأفريقية.

وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الرياضة تخلق العلاقات الطيبة بين الشعوب وليس فقط الرياضة التنافسية، الأمر الذي تحرص عليه الوزارة من خلال برامجها.

وأضاف: "التحدي على المستوى الرياضي كبير لاسيما أن هناك بعض الدول التي تريد نزع دور مصر تدريجيًا، مما يجعلنا نسابق الزمن لنكون على استعداد كبير لاسيما مع رئاسة مصر للاتحاد الرياضي الأفريقي العام المقبل".

ولفت النائب طارق رضوان إلى أن بعض المواقع الإلكترونية نقلت أن مصر تأخرت في إعطاء الاتحاد الأفريقي أرض لإنشاء المقر، لذلك يحرص الوزير على توضيح حقيقة الوضع لوقف ما أُثير من شائعات في هذا السياق.

وقال رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية (أوكسا) أحمد ناصر، إن اتحاد كرة القدم الأفريقي راض تماما عما يتم تقديمه له من تسهيلات، حيث تم توفير العديد من المزايا للاتحاد، وأضاف: "نشكر وزارة الخارجية على جهودها لصالح التعاون الأفريقي".

وأكد أن أمور المقر تسير بشكل جيد، والأرض التي تم تخصيصها جلبت المزيد من رضا رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولا مجال لنقل المقر من مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس تخصيص أراض لإنشاء مقرات الاتحادات في الأوكسا بمصر؛ والوزارة تتفاوض مع الخارجية لإعطاء مزايا لمقرات الاتحادات.

ونوه إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر رياضي أفريقي وسباق دراجات لدول حوض النيل وتجمع لألعاب الإنترنت لجذب للشباب، والعمل على تغيير محتوى الألعاب وأن يتم استثمارها وليس منعها والاستفادة من التجارب الدولية بهذا الشأن، وقال: "سنعلن قريبا اتحادا للألعابالأفريقية لألعاب الإنترنت كما فعلنا ذلك عربيا مع تناسب محتوى الألعاب للشباب الأفريقي".