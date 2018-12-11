كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - الخشت: شهادات التخرج الجديدة مؤمنة بـ32 علامة مائية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تعاقد الجامعة مع إحدى الجهات السيادية، لطباعة شهاداتها ممهورة بـ32 علامة مائية لتأمينها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إن الورق الذي تُطْبَع عليه الشهادات لا يمكن تزويره، لأنه مصنوع في اليابان خصيصًا من أجل الشهادات التي من المقرر تسليمها للطلاب نهاية العام الدراسي الجاري، سواء بكالوريوس، أو ليسانس، أو دراسات عليا، أو وافدين.