كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - البورصة تربح 7.8 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 7.8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 724،367 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والمصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.51%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 12664 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.54%، وارتفع إلى مستوى 2081.8 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.21%، وصعد إلى مستوى 668.8 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 1.16% مسجلًا 1666.6 نقطة.