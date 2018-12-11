كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - لحظة سرقة امرأتين حقائب سيدات ثمينة من أحد المتاجر

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فيه لحظة سرقة امرأتين حقائب سيدات ثمينة داخل أحد المتاجر بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر في المقطع التي والتي واثقة احدى الكاميرات، لحظة دخول امرأتين محل لبيع حقائب السيدات، وبدأ بالتجول داخل المكان والنظر على الحقائب المعروضة، وبعد التأكد من انشغال العمال بالمحل، قامت إحداهن بسحب حقيبة ووضعها داخل العباءة التي كانت ترتديها، ثم قامت الأخرى بنفس طريقة الأولى وقامت بسرقة حقيبة أخرى، ثم خرجتا واحدة تلو الأخرى من المحل.

وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.