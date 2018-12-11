كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:07 مساءً - الكشف على 333 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

قال المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، إنه تم الكشف على 332 ألفا و923 مواطنا منذ انطلاق مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأشار عبدالجابر، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إلى متابعته لسير العمل فى تنفيذ المبادرة على مدار الساعة من خلال التواصل المباشر مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالناصر حميدة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة والتى تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، فى إطار تنفيذ توجيهات الحكومة فى هذا الشأن.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية تلقى إقبالًا كبيرا من المواطنين، حيث تم فحص 42 ألفا و807 مواطنين، حيث إن المحافظة تأتى فى المرحلة الثانية من المبادرة والتى بدأت فى الأول من ديسمبر وسوف تستمر حتى نهاية فبرابر 2019.

وأوضح أن المبادرة تستهدف فحص أكثر من 1.7 مليون مواطن بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريقا، لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة و590 مُدخل بيانات على مستوى المحافظة، لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.