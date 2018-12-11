كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:07 مساءً - وزير الصناعة يكشف لأسامة كمال متى يتم حل مشكلة الاراضى الصناعية بمساء DMC

يكشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فى حوار حصرى مع اسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة حقائق التجارة البينية بين دول افريقيا وما هى الاقاليم التى تم تحديدها لتنمية الصادرات المصرية منها افريقيا. ماهى الصادرات التى تراهن عليها مصر فى التجارة مع افريقيا.. متى يتم حل مشكلة الاراضى الصناعية.. ولماذا يفكر جديا فى إيقاف التكاتف.

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