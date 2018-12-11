كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:07 مساءً - الرئيس السيسى يهنئ بوركينا فاسو بعيدها القومى

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابورى رئيس بوركينا فاسو بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى. كما أوفد الرئيس، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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