كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:07 مساءً - طلع في حجات اهم من البطانة لازم تتداري.. رانيا يوسف تخضع لجلسة تصوير مثيرة

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جريئة بعدسة المصور محمود عاشور، ارتدت خلالها فستانا أسود، بعد أزمة الفستان الذي ظهرت به مؤخرًا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وانتهت رانيا يوسف مؤخرا من تصوير برنامج «السندريلا والسندباد» المقرر تقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث قامت بتصوير البرنامج في عدد من البلدان المختلفة مثل بلجيكا وفرنسا وفيينا وهولندا.

وتلقت رانيا عرضًا على المشاركة في بطولة فيلم عالمي عقب أزمة الفستان ومن المقرر أن تعلن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

