كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:07 مساءً - أحدث تقرير من بلتون يكشف أخبارا سارة عن التضخم والإستثمارات

أصدر قسم البحوث بمؤسسة بلتون المالية الرائدة تقريرا كشف من خلاله عن انخفاض معدلات التضخم كما كشفت من خلاله عن توقعاتها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى والمقرر عقده نهاية ديسمبر الجارى .

اليكم التقرير :

انخفاض التضخم العام السنوي إلى 15.7%؛ بخلاف توقعاتنا

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر إلى 15.7%، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 17.7% وأقل من توقعاتنا عند 17.5%. جاء ذلك بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أقل بنحو 18.7% لأسعار المواد الغذائية، مقارنة بـ 20.2% في أكتوبر، والذي نرى أنه راجعاً إلى ارتفاع بوتيرة أبطأ في أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 47.9%، مقارنة بأعلى مستويات ارتفاعها بنسبة 52.7% في أكتوبر.

جاء تضخم أسعار المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار السجائر والكحول بوتيرة أبطأ أيضاً بنحو 10.2% مقارنة بـ 22.9% في أكتوبر. تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي أيضًا ليسجل 7.94%، مقارنة بـ 8.86% في أكتوبر.

المعدل الشهري للتصخم يتراجع مساهماً في تحسن المعدل السنوي

على أساس شهري، انخفض التضخم العام بنحو 0.8% في نوفمبر، مقارنة بارتفاعه بنسبة 2.6% في أكتوبر وبخلاف توقعاتنا بارتفاعه بنحو 0.8%. وبالمثل، شهد التضخم الأساسي ارتفاع بوتيرة أبطأ بنحو 0.46% على أساس شهري، مقارنة بارتفاعه بنسبة 1% في أكتوبر. وذلك نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية بنحو 1.8% مقارنة بارتفاعها بنسبة 3.5% في أكتوبر مع تراجع أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 5.8%.

نؤكد توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 27 ديسمبر

نرى أن هدوء مستويات التضخم يؤكد رؤية البنك المركزي المصري بأن احتواء الضغوط التضخمية سيؤدي لوصول متوسط قراءات التضخم في الربع الرابع لعام 2018 إلى النطاق المستهدف بحد أقصى 16%. نحافظ على توقعاتنا باستقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 27 ديسمبر.

ونشير إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة بشكل مستمر، أعلى من المستويات التي كانت عليها قبل خفض أسعار الفائدة، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

ما زلنا نتوقع استقرار العائدات عند مستويات أعلى من 19%، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية التضييقية في الأسواق الناشئة.