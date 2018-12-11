كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:06 مساءً - كرم جابر ينضم لفريق عمل مسلسل ياسر جلال الجديد

تعاقد البطل الرياضي الأوليمبي كرم جابر على المشاركة في بطولة مسلسل "لمس أكتاف" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال وأمينة خليل في سباق رمضان المقبل، وجاء تعاقد المخرج والجهة المنتجة للعمل معه بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع نجل الزعيم محمد إمام. ويجري حاليا بروفات وتحضيرات المسلسل وتقوم الجهة المنتجة بترشيح باقي أبطال العمل لبدء تصويره نهاية الشهر الجاري.

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