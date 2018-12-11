كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:06 مساءً - بالفيديو شاب سعودي تمكن من إنقاذ فتاة من الغرق

تداول نشطاء موقع التواصل، "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فيه شاب سعودي تمكن من إنقاذ فتاة من الغرق، بعد سقوط سيارتهما من أعلى جسر ميناء جدة.

ويظهر في اللقطات المتداولة، فتاة تجلس على الأرض، بينما تظهر سيارة محطمة بالقرب من المياه أسفل الجسر.

وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.