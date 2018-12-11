كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:06 مساءً - "كيتي سنيب" تشارك في كرنفال "باوس إن تيلز" للحيوانات الأليفة في دبي

تستعد جمعية "كيتي سنيب" التي تُعنى برعاية الحيوانات الأليفة في دبي للمشاركة في كرنفال "باوس إن تيلز" للحيوانات الأليفة الذي يقام يوم الجمعة 14 ديسمبر في "اللولو هايبر ماركت" في منطقة البرشاء بدبي.

ويعد هذا المهرجان فرصةً مثالية لعشاق ومحبي الحيوانات الأليفة، حيث بإمكانهم الحضور والاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها مثل الاستشارات المجانية وقسائم الخصومات التي تشمل الفحوصات الطبية لدى مجموعة من الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى مدربي ومربي الحيوانات الأليفة والمتخصصين في سلوك الحيوانات وجمعيات رعاية وتبني الحيوانات الأليفة والخدمات المتنقلة للعناية بالحيوانات.

يمكنكم زيارة كشك "كيتي سنيب" خلال هذه الفعالية وشراء تشكيلة متنوعة من التقاويم وملابس الأطفال المصنوعة يدوياً، فضلاً عن مجموعة مختارة من الإكسسوارات، مع العلم أن جميع العائدات المادية ستذهب لإطعام القطط المهجورة والمهملة في مختلف المناطق في دبي، فضلاً عن المساعدة في تغطية الفواتير البيطرية.

وسيزدان الكرنفال بالعروض الموسيقية ونوافذ الطعام التي ستضفي جواً من المرح والمتعة طوال اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من العروض المذهلة التي تقدمها بعض الكلاب المدربة، فضلاً عن عدد من السحوبات والمسابقات التي ستستعد الحضور.

وبدروها ستنظم "كيتي سنيب" مسابقة عبر الإنترنت لالتقاط صورة القطة الأجمل. حيث بإمكانكم إرسال صورة حقيقية لقطتكم تم التقاطها في الأيام الـ 30 الماضية إلى البريد الإلكتروني HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected]

قبل الساعة 6 مساءً من يوم الخميس 13 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم الجمعة 21 ديسمبر.

الحدث: كرنفال "باوس إن تيلز" للحيوانات الأليفة

المكان: اللولو هايبر ماركت، البرشاء

الزمان: الجمعة 14 ديسمبر 2018

التوقيت: الساعة 4 مساءً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع جمعية "كيتي سنيب" من خلال البريد الإلكتروني HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected] أو الاتصال مع ديبيكا على الرقم 050 455 4530 أو مع شيرلي من خلال الرقم 050 571 3055

-انتهى-

لمحة حول "كيتي سنيب":

"كيتي سنيب" هي جمعية مسجلة غير ربحية تُعنى برعاية وتقديم الطعام والعلاج للحيوانات وتبني القطط الشاردة التي تعيش بلا مأوى في مدينة دبي.

