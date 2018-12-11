كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:06 مساءً - مذيعو "٨ الصبح" يرحبون برحمة خالد أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون

وجه الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح"، الشكر الي هشام سليمان رءيس شبكة "dmc" علي قرار ضم رحمة خالد لمذيعي برنامج "8 الصبح"، كأول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة على الفضائيات.

واضاف( رامي رضوان): " أحب أقولكو ليه إحنا أختارنا رحمة ورحمة أختارتنا، رحمة عندها طاقة إيجابية ومشعة، ابتسامتها تحسسك أن الدنيا نورت، ومثابرة، وبطلة رياضية عنيدة عندها أكثر من 170 ميدالية، لما بتحط حاجة في دماغها مش بتسبها، وعلى ما يبدو أنها كانت عاوزة تبقى مذيعة في 8 الصبح، ومسابتهاش غير لما نالتها، كما انها تلقت تدريب الفترة اللي فاتت وعلى أساسه بدأت شغلها، ورحمة هتقعدنا في البيت قريب".

ومن جانبها قالت آية جمال الدين مذيعة البرنامج : "رحمة من النماذج المبشرة جدًا، واستديو 8 الصبح نور النهاردة"، وقال رامي رضوان: "منورانا يا رحومة ومبسوطين إنك معانا ومتوقعين إنك هتكسري الدنيا".

ومن جانبها علقت رحمة: "النهاردة أول ظهور ليا كمذيعة.. أنا مبسوطة جدا وحاسة إني معاكو وأنت معايا يارامي حاسة أنه بابا واقف معايا.. أنا عملت حوارات هتتذاع .. ومن غير نفسنة في حوار من العيار التقيل مع الفنانة الكبيرة يسرا ولسة في مفاجآت تانية".

يٌذكر أن المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس مجموعة قنوات "dmc"، أعلن انضمام السباحة والبطلة البارالمبية من ذوي القدرات الخاصة، رحمة خالد، إلى مذيعي برنامج "8 الصبح"