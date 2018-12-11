بالصور| حلا شيحة بـ"نيولوك" من لمسات مصفف الشعر "شربل"

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة لها، بعدما قامت بـ"نيولوك" جديد في شعرها، من مصفف الشعر اللبناني "شربل"

وعلقت "حلا" على الصور قائلة: "شكرًا شربل على النيو لوك المدهش، حبيته".

ويذكر أنه منذ أيام قليلة، نشر مصفف الشعر كريم زناتي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة للفنانة حلا شيحة من داخل مركز التجميل، وهي تظهر بشعر بني فاتح، مع قصة شعر مدرجة، وعلق مصفف الشعر: "الجميلة حلا شيحة"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

ومازالت "حلا" تغلق تعليقات المتابعين لها عبر صفحتها على "إنستجرام"، عقب ظهورها مع إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".

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