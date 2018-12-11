خوفا من ضبطها.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق التاسع بالهرم "مارست الرذيلة مع شابين بـ400 جنيه"

ألقت فتاة في العقد الثاني من عمرها من شرفة شقة بالطابق التاسع بعقار سكني بمنطقة الهرم، وسقطت على "تندة" في الطابق الخامس، مما أدى إلى إصابتها بكسور فى مختلف أنحاء جسدها.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن الفتاة كانت بصحبة شابين داخل الشقة لممارسة الرذيلة مقابل 400 جنيه في الليلة وجاء في محضر الشرطة أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغا من أهالي منطقة فيصل بالهرم صباح أمس الأول، إلى شرطة النجدة بسقوط فتاة من إحدى العقارات السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن الفتاة المصابة في العقد الثاني من عمرها مقيمة في منطقة بولاق الدكرور.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن الفتاة سمعتها سيئة في المنطقة ولديها علاقات متعددة، وبمناقشة الجيران تبين أن مالك الشقة التي تقع فى الطابق التاسع كان بصحبة الفتاة هو وصديق له وأثناء ممارسة الرذيلة داخل الشقة سمع الأهالي أصوات غريبة فحاولوا اقتحامها مما دفع الفتاة للقفز من الشرفة، وسقطت على "تندة" بالطابق الخامس وأصيبت بكسور.

وتم التحفظ عليها من قبل قوات الأمن وضبط الشابين، وتبين أنهما كانا يقومان بممارسة الدعارة مقابل 400 جنيه مع الفتاة، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على الشابين والتحفظ على الفتاة داخل المستشفى بتهمة ممارسة الرذيلة، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيق رئيس نيابة الهرم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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