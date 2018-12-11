دراسة حديثة تكشف فوائد العلاقة الحميمية في الشتاء.. تجدد شباب البشرة

العلاقة الحميمية بين الأزواج واحدة من أهم الأسباب التي توطد العلاقة بين الزوجين، وأثبتت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين بجامعة بنسلفانيا الأمريكية أن العلاقة الحميمية تساعد في إنتاج الأجسام المضادة التي تعمل على تعزيز مناعة الجسم وتساعد في علاج الأمراض.

وأكد الباحثون على ضرورة القيام بالعلاقة الجنسية فور الشعور بالبرد لأن ذلك يزيد من إنتاج الأجسام المضاده بنسبة لا تقل عن 30%، بالإضافة إلى إنتاج بروتين الكولاجين وهو المسؤول عن إنتاج الأنسجة الضامة في العضلات والجلد والغضاريف والأنسجة بالإضافة إلى نضارة البشرة، وشدها وتجديد شبابها.

ومن الأعراض التي يتعرض لها جسم الإنسان في الشتاء فقد نسبه كبيرة من الفيتامينات نتيجة برودة الجو، إلا أن العلاقة الحميمية تعوض ذلك بالإضافة إلى أنها تعمل على تقوية عضلة القلب وخفض نسبة سرطان البروستاتا.

وأكدت الدراسة أنه اثناء العلاقة يفرز جسم المرأة هرمون الإندروفين الذي يساعد في التغلب على الاكتئاب، كما أنه بعد الانتهاء من العلاقة الحميمية يشعر الجسم بالاسترخاء ما يؤدي إلى الاستغراق في النوم مما يؤدي إلى التخلص من الأرق.

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