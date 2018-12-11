حقيقة زواجه من منة فضالي واختارته "لوكس" لتمثيل مصر.. محطات بحياة هاني البحيري

أقام مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري أمس، الدفيليه السنوي الذي يعرض فيه تصاميم فساتينه الجديدة، وفي آخر عرض الأزياء ظهرت الفنانة نيكول سابا مرتدية واحدا من أغلى فساتين الزفاف في العالم، مرصع بألماظ من "سوانا" وبلغت قيمته 10 مليون دولار، أي ما يعادل 180 مليون جنيه مصري، وفيما يلي معلومات عن مصمم الأزياء المصري الأشهر عالميا:

- انتشرت شائعة قوية في العام 2007 تفيد بأن منة فضالي وهاني البحيري تزوجا، وذلك بسبب صورة نشرتها "منة" في إحدى المجلات العربية بفستان الزفاف ويحتضنها "البحيري"، فيما نفى مصمم الأزياء العالمي قائلا إنها كانت كذبة إبريل من "منة" وكان عليها توضيح ذلك، نافيا معرفة نيتها في إثارة مثل هذا الأمر.

- تعتبر صباح هي أولى الفنانات اللاتي ارتدين من تصاميم هاني البحيري في بداية عمله عام 1991، وكذلك وردة الجزائرية.

- اختير من قبل شركة "لوكس" لتمثيل مصر في مهرجاناتها لمدة 5 سنوات.

- قال "البحيري" إن تصاميمه موجهة إلى المرأة الذكية التي تعرف كيف ترتديها.

- واجه "البحيري" الكثير من الانتقادات عقب ظهور الفنانة يسرا اللوزي العام الماضي، بأغلى فستان زفاف في العالم خلال الدفيليه السنوي الذي يقيمه هاني البحيري، واتهم بالعنصرية حيث ظهر خلف "اللوزي" رجلين لهما بشرة سمراء يحملان فستان الزفاف الذي قدرت قيمته بـ5 مليون دولار.

- قال "البحيري" إن 60% من تصاميمه موجهة للمحجبات، كما أنه يحافظ على الوقار والحشمة: "لأننا في مجتمع شرقي، فالأناقة لا تعني الابتذال".

- قال مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري في تصريحات صحفية إنه يرى في العمالة المصرية قلة الجودة والتكاليف الباهظة ولا ينظرون سوى للمقابل المادي.

- إيلي صعب من أفضل مصممين الأزياء العرب من وجهة نظره، وفالانتينو من الأجانب.

- قال "البحيري" في العام 2012، إن هيفاء وهبي هي ملكة الأناقة وتزيد قيمة القطعة التي ترتديها.

- وقال عن مايا دياب في نفس العام إنها غير أنيقة رغم احترامه وتقديره لها.

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