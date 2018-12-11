الإعلامية اللبنانية "جويل" تعلن عن تبنيها لطفل مولود: "خطوة بقالها 4 سنين"

أعلنت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تبنيها لطفل مولود.

فعبرت "مردينيان" عبر حسابها عن سعادتها بإقدامها على هذه الخطوة، التي كانت تسعى لتحقيقها منذ 4 سنوات قائلة: "هذا أفضل شيء قمنا به، سنحبه ونحميه، لقد تحقق ما كنا نتمناه منذ 4 سنوات، حينما أبدى أطفالي عن رغبتهم في التبني وبمساعدة الملائكة الإنسانية، اليوم تحقق هذا الحلم شكرًا لكل من ساعدنا".

وجويل ماردينيان هي مذيعة لبنانية وتقدم برنامج "جويل"، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم أقدمت على إنتاج ماركة ماكياج خاصة بها تحت اسمها الشخصي "Joelle".

وتزوجت "جويل" مرتين، أنجبت في الزيجة الأولى ابنها بايلي، وفي المرة الثانية تزوجت من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة وأنجبت إيلا وصوفيا.

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