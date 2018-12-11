كيندال جينر تفاجىء رواد مطعم ماكدونالدز بعد حفل الموضة في لندن.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت النجمة كيندال جينر رواد أحد مطاعم ماكدونالدز في شارع أكسفورد الشهير ليلة أمس الاثنين حين توجهت إلى هناك لتناول وجبة طعام سريعة كعادة كثيرين ممن يتلهفون للتوجه لمطاعم الوجبات السريعة في وقت متأخر من الليل لسد شعورهم بالجوع!

وتوجهت عارضة فيكتوريا سيكريت، 23 عاماً، إلى المطعم بعد حضورها حفل توزيع جوائز الموضة Fashion Award بالعاصمة البريطانية، لندن، ببضع ساعات.

وظهرت كيندال في حفل جوائز الموضة بفستان شبكي ذهبي اللون مزود بفتحة جانبية طويلة من أسفل، تحدت بها برودة الطقس في لندن الآن.

لكنها ظهرت بإطلالة أخرى عند تواجدها في المطعم، حيث ارتدت بنطلون جينز، وحذاء بكعب عال ومعطف جلد طويلا، وأبقت على الأقراط نفسها التي ظهرت بها في حفل الموضة مع حملها حقيبة يد صغيرة الحجم فوق كتفيها؛ ما منحها إطلالة كاجوال غاية في الأناقة.

وبدت كيندال مرتاحة الوجه وسعيدة بشكل كبير خلال تبادلها الضحكات مع صديقتها والعامل الموجود في المطعم، وبدا أن المكان قد أخلي من الزبائن كي لا يضايقونها.