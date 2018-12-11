هاني رمزي يعلق على فستان نيكول سابا.. هل يشتريه لزوجته؟‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هنأ الفنان المصري هاني رمزي، مواطنه مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، بمجموعة أزيائه التي قدمها أمس في الديفيليه العاشر له، موكدًا أنه عرض مبدع ضم فساتين رائعة الجمال.

وتحدث رمزي في لقاء خاص مع فوشيا عن الفستان الذي ارتدته نيكول سابا والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تردد أنباء أن سعره تجاوز 200 مليون جنيه "10 ملايين دولار"، مبديًا دهشته من الرقم الكبير.

ووجهت "فوشيا" سؤالاً للكوميديان المصري بشأن إمكانية شرائه هذا الفستان لزوجته حال امتلاكه هذا المبلغ الكبير، ليرد هاني رمزي قائلاً: " طبعا أشتريه لها.. مايغلاش عليها حاجة".

يذكر أن الفستان الذي ارتدته نيكول سابا في مجموعة هاني البحيري أمس أثار جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثيرون إعجابهم به، فيما اعترض البعض على كمية الإكسسوارات به واصفين سعره بأنه خيالي.