"مور قفطان" يحيي تقاليد المغرب العربي وتراثه في الإمارات.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "مور قفطان" تجربة يافعة نظمتها الفنانة التشكيلية المغربية لمياء منهل بهدف نقل تراث المغرب العربي وعاداته وتقاليده إلى أرض الإمارات العربية المتحدة، التي احتضنت الحدث.
شارك في المؤتمر الصحفي الخاص بالفعالية والذي عقد في فندق الفور سيزون في دبي، هيئة السياحة المغربية وعدد من الفنانين ومصممي الأزياء وأصحاب الأعمال، من محبي تراث المغرب العربي.
كما استضاف المؤتمر الفنانة سميرة سعيد وعددا من الفنانات المغربيات الصاعدات، وكافة رعاة الفعالية، وعددا من ممثلي وسائل الإعلام.
يعقب المؤتمر في اليوم التالي عرض أزياء خاص بالقفطان المغربي التقليدي والمحدث وكل ما يتعلق بالمجوهرات والإكسسوارات الخاصة به.
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