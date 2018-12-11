الملكة رانيا ونادين نجيم والأختان "قطان".. نجمات قمة رواد التواصل الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من قمة "رواد التواصل الاجتماعي" في مركز دبي التجاري العالمي، أمس الاثنين، بمشاركة نخبة من المؤثرين، تزيد على 70 شخصية، من 25 دولة حول العالم.

وكالعادة؛ حرصت النجمات ومشاهير الفن والموضة وخبيرات التجميل، على التألق بأزيائهن اللافتة في الفعالية، ليخطفن الأضواء، وتتسارع إليهن عدسات الكاميرات.

وأبهرت الملكة رانيا العبدالله كعادتها، ببساطتها في اختيار أزيائها، حيث ارتدت فستانًا طويلًا محتشمًا، يتوسطه حزام ذهبي، وتركت شعرها منسدلًا، في إطلالة أنيقة وبسيطة في ذات الوقت.

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أيضًا تألقت في قمة رواد مواقع التواصل، مرتدية جاكيتًا لامعًا من توقيع زهير مراد، أسفله توب مفتوح من منطقة الصدر، وبنطلون أسود، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

ونشرت نادين مقطع فيديو أثناء تكريمها بالمؤتمر عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام، وعلقت قائلة: "شكرًا لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجلالة الملكة رانيا على التكريم، أعتز إني كنت موجودة معكم".

الشقيقتان منى وهدى قطان، خبيرتا التجميل الأمريكيتان من أصل عراقي، لفتتا انتباه الحاضرين، باعتمادهما فستانين من اللون الأسود.

واستخدمت منى حزامًا توسط الفستان المنقوش بالأبيض، فيما اعتمدت هدى موضة الأكمام الشفافة، وبدا فستانها لامعًا أكثر من شقيقتها.