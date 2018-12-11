بعد تعاقد رحمة خالد مع "DMC".. مي كساب: "اللي يعرفها يبوسلي إيد مامتها"

علقت الفنانة مي كساب، على تعاقد رحمة خالد، الفتاة المصابة بمتلازمة داون مع شاشة قناة "دي إم سي" بتقديم برنامج "8 الصبح"، بفرحتها وشكرها لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار.

وقالت "كساب" عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شكر كبير للي فكر وشكر كبير للي أخد القرار والشكر الأكبر للأم والأب والأسرة والأساتذة والدكاترة اللي اعتنو بيها ووصلوها للمرحلة الحلوة دي، أنا طول الليل باتفرج عللى كل فيديوهاتها وفرحانة بيها جدًا".

وتابعت "كساب" في منشورها: "اللي يعرفها يبوسهالي ويبوسلي إيد مامتها اللي كبرت البنت الحلوة المشرفة دي الله أكبر ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يكتر من أمثالكم جميعا"، وختمت منشورها بهاشتاج "#رحمة_خالد بنت من مصر".

وتفاعل متابعي الفنانة مي كساب عبر "الإنستجرام" حيث حازت على العديد من التعليقات منها: "ما شاء الله عليها ربنا يحميها" "أنتي فنانة وإنسانة يا مي حقيقي" "أنتي جميله يامي وأنا كنت بحبك، دلوقتي بحبك أكتر وهي تستاهل أكيد الحب والاهتمام مننا كلنا".

ويذكر أن المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس مجموعة قنوات "dmc"، أعلن انضمام السباحة والبطلة البارالمبية من ذوي القدرات الخاصة، رحمة خالد، إلى مذيعي برنامج "8 الصبح".

وأوضح سليمان، أن شبكة قنوات "dmc" كانت حريصة على تحقيق حلم "رحمة"، وتم تدريبها على مدار الأسابيع الماضية على يد كبار المتخصصين.

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