6 علامات تشير إلى الإصابة بمرض قصور القلب

عرض موقع "روسيا اليوم" بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى وجود قصور بالقلب، الذي يعتبر من العوامل المحفزة لأمراض خطيرة، مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية كالتالي:

1- الشعور بعدم كفاية الهواء

يجب مراجعة هذا الشعور، لأن ذلك ربما يكون بسبب عدم تمكن القلب من ضخ الدم بالحجم المطلوب، وهذا من أعراض قصور القلب.

2- زيادة حجم القدمين

أكد الأطباء أن سبب عدم تخلص الجسم من السوائل الزائدة، غالبًا ما يكون بسبب مشكلات في القلب، وتتراكم تلك السوائل عادة في الرجلين.

3- سعال غريب

السعال الذي يظهر عند الاستلقاء وأثناء النوم ليلا، ربما يشير إلى الوذمة الرئوية بسبب تراكم السوائل فيها بسبب قصور القلب.

4- التعب

في حالة قصور القلب، لن يكون بمقدور عضلة القلب ضمان وصول الدم إلى جميع أنحاء الجسم، حيث تصل كمية الدم اللازمة إلى أعضاء الجسم الرئيسية، وفي مقدمتها الدماغ.

أما عضلات الأطراف السفلى والعليا، فلا تحصل على كمية الدم المطلوبة، لذلك، حتى العمل البدني الخفيف يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

5- فقدان الشهية

لا يحصل الجهاز الهضمي بسبب قصور القلب على كمية الدم اللازمة، ما يؤدي إلى فقدان الشهية والشعور بالغثيان.

6- الخفقان

يظهر الخفقان عند محاولة الجسم تعويض قدرة القلب على ضخ الدم، لذلك، من الضروري مراجعة الأخصائي عندما تشعر بخفقان القلب وزيادة النبض، على الرغم من عدم وجود زيادة في النشاط البدني.

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