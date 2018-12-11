"أمل" رفعت دعوى طلاق: "جوزي بيشرب حشيش وبيعرف واحدة تانية"

ربما كانت الأمور هادئة داخل منزل أمل فهمي، فحياة زوجية عادية لا تخلو من بعض الخلافات الزوجية التي سرعان ما تداركتها، فهي أم لولدين، أكبرهما يبلغ من العمر 11 عامًا.

كما أنها كثيرًا ما نصحت زوجها بالابتعاد عن تعاطي مخدر الحشيش والترامادول، الذي اعتاد تناولهما من حين لآخر، لكنها يئست من ذلك قائلة: "مظهره بيقول أنه محفظ قرآن، وفي الحقيقة بيشرب حشيش".

ظلت الأمور بينهما هكذا، حتى حدث ما كان في الحسبان، حينما بدأ الزوج يفتعل المشاكل على أتفه الأسباب، حتى قرر هجر المنزل وترك الزوجة مع أولادها، طيلة عام كامل، لم يسأل عنهم أو ينفق عليهم متابعة: "ولما كنا بنحاول نسأل عليه عند صحابه، كان بيجي يضرب العيال ويقولنا متسألوش عليا وملكوش دعوة"، بحسب حديثها لـ"هن".

وبعد مرور عام كامل، عاد الزوج من جديد إلى منزل الزوجية، فحاولت "أمل" إعطائه فرصة جديدة، آملًا في استمرار علاقتهما الزوجية، لكن سرعان ما أصبحت ظنونها في محلها حينما تأكدت من وجود امرأة أخرى في حياة زوجها قائلة: "كان بيعرف عليا واحدة متجوزة وفضل ماشي معها وبيكلمها، ولما واجهته طلب إني أسامحه، لكن هو فضل يعرفها وبيكلمها قدامي".

بعد عودة الزوج بعد غياب عام كامل، لم يكن غرضه إصلاح الحال، فظل في افتعال المشاكل بينهما متابعة: "كنت فاكرة إنه راجع عشان نبدأ صفحة جديدة، لكن كان راجع عشان يطفشني من البيت"، وحينما ظلت الزوجة الأربعينية تطلب منه أن يقطع علاقته بهذه السيدة قالت: "ضربني وطردني أنا وولادي من الشقة".

طلبت الزوجة الطلاق من زوجها لكنه رفض أن يعطيها حقوقها المادية: "قالي روحي ارفعي قواضي وخدي حقك بالمحاكم"، فأقامت الزوجة الأربعينية دعوى طلاق للضرر والنفقة: "اتحكملي بالنفقة ولسة معرفتش أخد منه حقوق ولادي، والقضايا بينا لسة شغالة".

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