صديقة رانيا يوسف تكشف لـ"الوطن" تفاصيل جديدة عن الفستان: "كان من غير بطانة"

انتقدت الفنانة إيمي سالم، الضجة المُثارة حول فستان صديقتها الممثلة رانيا يوسف، طوال الأسابيع الماضية، التي أطلت به في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

وقالت "إيمي"، في تصريحات لـ"الوطن": "الفستان حلو وشيك جدًا، وكان مضبوط عليها ومكنش مكشوف"، موضحة أنها تفاجئت بتعري جزء من جسد صديقتها عقب مرورها على السجادة الحمراء.

وأضافت الفنانة الشابة: "بعد ما اتحركت الكلادش اترفع، هو عبارة عن كاش مايوه بشورت، ملوش ترجمة بالعربي"، لافتة إلى أن صديقتها استبدلت تلك الكلمة الإنجليزية بالبطانة، لتكون مفهومة لجميع الجمهور، متابعة: "بس الفستان ملوش بطانة".

واختتمت حديثها: "الانتقادات البناءة والاختلاف أكيد حلو، بس اللي حصل ده أفورة".

يشار إلى أن الفنانة إيمي سالم، هنأت رانيا يوسف، بعيد ميلادها الخامس والأربعين، منذ أيام، قائلة: "كل سنة وأنت طيبة يا أحلى رانيا في الدنيا".

ونشرت "إيمي" مجموعة من الصور برفقة "رانيا"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قلب اتوجع كتير ومتغيرش.. طفلة من جوة وقمر من برة، بتحب الخير لكل الناس، نجمة وعاملة قلق، بحبك قوي، إن شاء الله تحققي كل اللي نفسك فيه حبيبتي".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف أصدرت بيانًا، عقب موجة من الغضب والانتقادت، اعتذرت فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراما لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق".

وكانت نيابة استئناف القاهرة، قررت إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بعد سماع أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها، بشأن إطلالتها.

واستمر التحقيق مع "رانيا" نحو 4 ساعات، وذلك في حضور شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحاميها الشخصي، وأيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

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