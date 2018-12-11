مايا مرسي: حملة "التاء المربوطة" وصلت لـ100 مليون على مستوى العالم

قالت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها ومنذ الصغر كانت ترغب دائما في عملها لخدمة المجتمع وقامت بدراسة السياسة حتى يكون لديها موقع كبير في الأمم المتحدة أو في مصر.

وأضافت "مرسي" خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي إم سي" والذي تقدمة أية جمال الدين، أن حملات التوعية قد اختلفت خلال الفترة الأخيرة لأنها كانت تأخذ في البداية شكل إعلانات ولكن فيما بعد تم إطلاق حملة "التاء المربوطة" حتى وصلت لـ100 مليون على مستوى العالم العربي وأصبحت أكبر دولة على مستوى العالم العربي واخذت جوائز دولية في التوعيه.

​