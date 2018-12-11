ترحيب وانتقادات لاذعة لسعد لمجرد بعد إعلان عودته للفن.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عودته إلى الساحة الفنية بفيديو كليب جديد يحمل عنوان "بَدِّك إيه" على أن يطرحه في الـ 17 من ديسمبر الجاري، وذلك بعد خروجه بكفالة مالية، بعد شهرين من اعتقاله في سجن دراغينيان، ثم سجن لُوين، وفقًا لموقع "ميديا بارت" الفرنسي، إثر اتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية.

وتباينت ردود أفعال الجمهور بعد إعلان لمجرد عودته للغناء عبر حسابه في تويتر بين مؤيد ومعارض، فالبعض رحب بعودته والبعض انتقده بسبب توالي الأزمات.

وقال متابع: "الحمد لله على سلامتك ولد بلادي، قلوبنا كانت دائمًا معك ومساندينك، الله يوفقك وعلى سلامتك، تذكر أنه لا تضرب بالصواعق إلا قمم الجبال الشامخة".

وأضاف آخر: "دير قفل على حجرك وكون راجل، باركة من المراهقة راك فايت 30 سنة فعمرك".

فيما طالبه البعض بالابتعاد عن أصدقاء السوء، واللجوء للزواج فقال متابع: "حمد الله على سلامتك سعد، نتمنا وهاذ التجربة المريرة تكون دارت ليك العقل، ركز في خدمتك وبعد من أصحاب السوء".

وواصل آخر: "اعقل يا سعد وروح اتجوز وحصن نفسك بدل ما تضيع كل مرة الفانز وترجع تعتذر مثل الطفل".

ومن المقرر أن يمثل سعد لمجرد أمام المحكمة مطلع عام 2019، في إطار قضية الشابّة لورا بريول التي أُعيد تكليفها قانونيًا بعد أن أسقطت تهمة الاغتصاب، لكنه ما زال يواجه تهمة العنف والاعتداء الجنسي في القضية ذاتها.

وكانت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس جنوب فرنسا، قد أصدرت في سبتمبر الماضي قرارًا يقضي بسجن سعد لمجرد، وذلك بعد أسابيع من اعتقاله في الأراضي الفرنسية على ذمة التحقيق في تهمة اغتصاب جديدة.

يُذكر أن سعد لمجرد طرح دعاء دينيًا في رمضان الماضي أثناء إقامته بالمغرب، كما طرح مؤخرًا أخر أعماله الفنية وهو فيديو كليب "غزالي"، وحقق نسب مشاهدات عالية على يوتيوب وصلت 138 مليون مشاهدة.