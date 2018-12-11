بعد اتهام حازم الشريف بسرقة "ندم".. هذا ما كشفه القائمون على العمل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت أغنية الفنان حازم الشريف "ندم" موجة من الانتقاد، بعد اتهامه بسرقة لحن العمل من أغنية تركية كان قد أداها سابقا الفنان التركي Ozan Koçer.
ولهذه الغاية، أقامت شركة حفلات برودكشن لصاحبها عماد قانصو مؤتمرًا صحافيًا حضره القائمون على العمل، بمن فيهم الفنان التركي Ozan Koçer، أعلن خلاله قانصو أنه كان قد حصل مسبقًا على حقوق الملكية من الساسيم التركي، فضلًا عن إعلانه عن دويتو مشترك بين حازم الشريف ونظيره التركي.
موقع "فوشيا" كان حاضرًا وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.
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