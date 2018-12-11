هل هناك علاقة بين التفاح وتخفيض ضغط الدم المرتفع؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جميعنا يعلم الفائدة العظيمة للتفاح من حيث مساهمته في تحسين صحة القلب، وتحسين الهضم، ومعالجة الربو، ومشكلة الإمساك لغناه بالألياف، وفوائده التي لا تُعد ولا تُحصى، ولكن تبقى له فائدة أخرى غير مُكتشفة تتعلق بقدرته على تخفيض ضغط الدم المرتفع.

بات ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة المنتشرة بين أفراد المجتمعات بشكل كبير جداً، وذلك تبعاً لنظام الحياة غير الصحي الذي يقومون باتباعه؛ ما يؤدي إلى زيادة نسبة التعرُّض للإصابة بها.

دوره في علاج ارتفاع ضغط الدم

أخصائي التغذية رجائي المشني أوضح لـ "فوشيا" أن هذه الفائدة للتفاح لم تكن مُكتشفة، وفعلياً أثبتت هذه الفاكهة دورها في تخفيض ضغط الدم في حال ارتفاعه.

وفسّر تلك العلاقة بتواجد مادة الفلافينويد في قشرة التفاح، والتي بدورها تعمل على تثبيط أنزيم محدد، يدخل في تركيب المركبات التي تؤدي إلى رفع ضغط الدم.

أهم النصائح

من أهم ما نصح به الأخصائي تناول التفاح بقشره كما هو للعمل على تخفيض ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاعه بصورة مستمرة، من خلال تناول حبة تفاح واحدة بشكل يومي على شكل سناك خفيف بين الوجبات الرئيسة.