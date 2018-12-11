من الأقراط الجلدية إلى تنورة الكسرات.. صيحات ستكون طاغية في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع نهاية كل عام نتطلع إلى أبرز الصيحات التي ستسيطر على موضة العام التالي، ومع الاستعدادات لاستقبال عام 2019.

نقدم لكِ هنا أبرز الصيحات التي ستكون طاغية العام المقبل:

الأقراط الجلدية

بالإضافة إلى الأزياء والأحذية والحقائب، سينتقل الجلد إلى موضة الأقراط، وسيكون القرط المُصمم من جلد الثعلب هو الأكثر رواجًا في عالم الإكسسوار.

أزياء صديقة للبيئة

بالإضافة إلى الماركات الشهيرة، سيكون للماركات التي تقدم أزياء صديقة للبيئة شعبية أكثر، وتعد ميغان ماركل دوقة ساسكس من محبات تلك الماركات.

تصميم البوب كورن

من بين مختلف التصميمات، سيسيطر تصميم البوب كورن على موضة الكارديغان والسويتر في 2019، ذلك التصميم الذي يبدو وكأنه حبيبات بارزة تزين القطعة.

جمبسوت الترتر

تصميم مثالي لمناسباتك ولحضور الحفلات، فمن التصميم الملون إلى السادة، يطغى الترتر على تصميمات الجمبسوت العام المقبل.

التنورة ذات الكسرات

لا تترددي في اختيار تنورة ذات كسرات، ويمكنك اختيارها طويلة أو قصيرة بحسب رغبتك، فذلك التصميم الأنيق رائج للغاية في 2019.