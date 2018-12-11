هاني البحيري يكشف ثمن فستان نيكول سابا في عرض أزيائه.. الرقم خيالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري حقيقة الأنباء التي ترددت عن سعر الفستان الذي ارتدته نيكول سابا، والذي اختتمت به عرض أزيائه أمس في الديفيليه العاشر له.

وقال البحيري في تصريح خاص لـ"فوشيا" إن الفستان الذي ارتدته نيكول يبلغ سعره 200 مليون جنيه مصري أي "أكثر من 10 ملايين دولار"، موضحًا أن هذا الثمن الباهظ جاء لما شمله الفستان من أحجار الماس والمجوهرات الثمينة.

وأضاف البحيري أن المجوهرات التي احتوى عليها الفستان جاءت من شركة Sarana وهي أول بيت مجوهرات في مصر، تأسست عام 1989، لافتًا إلى أن هذه هي القيمة الحقيقية للفستان.

أما بالنسبة للقماش الذي استخدمه لتصميم الفستان، فأكد البحيري بأنه مصري 100%.

وتابع البحيري أنه اختار نيكول سابا لارتداء هذا الفستان المميز في ختام عرض أزيائه، لأن وجهها وجسمها يناسبان ستايل الفستان، ولثقته في قدرتها على إبراز روعته وقيمته الكبيرة وهو ما حدث بالفعل. إضافة إلى أنه استغل جنسية نيكول اللبنانية، ليوجه رسالة للنساء اللبنانيات بأن يرتدين من أزيائه.

يذكر أن الفستان الذي ارتدته نيكول سابا في مجموعة هاني البحيري أمس أثار جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثيرون إعجابهم به، فيما اعترض البعض على كمية الإكسسوارات به واصفين سعره بأنه "خيالي".