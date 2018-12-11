وفاء الكيلاني: أغارُ على تيم حسن.. وعندي مشكلة مع كلّ "الستات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، إنّها تغار على زوجها، الفنان تيم حسن، مشدّدة على أنّها أكّدتْ في أكثر من مناسبة حوار، غيرتها عليه من كلّ السيدات، باستثناء أبلة فاهيتا.

وجاء حديث الكيلاني، خلال استضافتها الدمية الشّهيرة، أبلة فاهيتا، في برنامجها "تخاريف"، حيث أثارتْ طبيعة أسئلة الإعلامية المصرية، والتي تدور حول حياة "أبلة فاهيتا"، وماهيّتها، وزوجها الراحل، ردود فعل متباينة، بسبب تعامل الكيلاني مع الدُّمية بشكل جديّ، وكانها شخص حقيقيّ.

وتحدّثتْ فاهيتا، عن الفنانة الإماراتية أحلام، التي اختارتها في السؤال الافتراضيّ، لتكون المرأة الوحيدة، التي ستصعد الباص الخاصّ بها، مؤكّدة، أنّ أحلام عن 10 سيّدات لوحدها.

وعن سبب اخيتارها أحلام؛ كشفتْ فاهيتا، أنّهما متشابهتان كثيرًا، ولديهما نفس الصّفات، وهي الشّموخ، والتّسلّط، وامتلاك المجوهرات أيضًا، واستطردتْ، بأنّ الفنانة الإماراتية تعرف كيف تستثمر أموالها.

وعادتْ فاهيتا في نهاية الحلقة؛ خلال الفقرة الافتراضية حول "طاقية الاخفا"، وتحدّثتْ عن الفنان تيم حسن، لتؤكّد بأنّها لو قامت بارتدائها، ستقوم باحتضانه، لتعاود الكيلاني، وتؤكّد أنّها لن تسمح لأحد الاقتراب من زوجها.

وأضافتْ فاهيتها، إنها ستسبقها إلى منزلها لمقابلة زوجها، وجاء رد الكيلاني واثقًا، بأنّ حسن لن يفتح لها الباب، وهو الرّدّ الذي وصفه عدد من النشطاء بالذكيّ، حيث يؤكّد ثقة الكيلاني، بأنّ زوجها وفيّ لها، ولن يخونها.

يُذكر، أنّ استضافة الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني للدّمية الشّهيرة، أبلة فاهيتا، قد أثار جدلًا واسعًا، ويُعتبر الظهور التلفزيونيّ الأوّل، الذي تحلّ فيه فاهيتا، كضيفة، وليس كمحاورة.