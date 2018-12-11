الامارات | السجن 4 سنوات لألماني هاجم عائلة سورية بـ"الكلاب"

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 4 سنوات لألماني هاجم عائلة سورية بـ"الكلاب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة ألمانية بسجن مواطن ألماني يبلغ من العمر 24 عاما، لمدة أربعة أعوام، بتهمة مهاجمة عائلة سورية بـ"كلبين"، واعتداءات أخرى.

وتبين لدى محكمة مدينة ماغديبورغ الألمانية، أن المتهم "بصق أكثر من مرة على العائلة السورية"، ثم أطلق كلبيه على رب العائلة البالغ من العمر 29 عاما، قبل نحو ستة أشهر، في أحد متنزهات المدينة، وأصيب رب العائلة بجروح جراء مهاجمة الكلبين له.

وكان المتهم أطلق في وقائع سابقة كلبيه لمهاجمة ضحية أخرى، كما هاجم رجلين في أحد قطارات الضواحي.