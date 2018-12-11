7 خطوات تساعدك على حجز تذكرتك "أونلاين" بأقل تكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - *اعلان تحريري

مع قرب موسم الإجازات و السفر للاستمتاع برفقة أسرتك ، يبحث راغبي السفر عن أفضل العروض المقدمة من شركات الطيران، و قد يفاجئ البعض أن سعر التذكرة يختلف من شخص لآخر على الرغم من وجودة على نفس الرحلة و الدرجة أيضا، خاصة في هذا التوقيت والذي يكون أعلى سعرًا عن باقي شهور السنة.

ويقدم موقع "flyin"، خدمات حجز تذاكر الطيران أونلاين بأقل الأسعار، وإليك هذه النصائح:

1- الحجز قبل ميعاد السفر بفترة:

تعلن شركات الطيران عن مقاعد بأسعار مخفضة خلال مواسم العطلات والأعياد خاصة لمن يحالفه الحظ و يقوم بالحجز مبكرا ،كما أن الحجز المبكر يساعدك فى اختيار المقعد المفضل خاصة عندما تكون الرحلة جماعية أو عائلية،كما أن هناك شركات اقتصادية تتميز بتكلفتها المنخفضة،و لكن فى بعض الأوقات تعلن بعض الشركات عن اسعار خاصة جدا للمقاعد المتبقية على الرحلة و فى هذه الحالة تأخر حجز التذكرة يكون بالغ الفائدة و لكنها لا يجب تركك الأمر للصدفة.

لذلك يجب الحجز قبل معاد السفر بثلاثة أسابيع على الأقل لضمان أفضل سعر

2- قم بإستخدام متصفح متخفي في بحثك عن تذاكر الطيران

بإستخدامك متصفح عادي سيقوم الموقع بتتبع الكوكيز الخاصة بمتصفحك

-الكوكيز هي ملفات صغيرة تحفظ جميع العمليات البحثية التي أجريتها والصفحات التي قمت بزيارتها مسبقاً للتعرف على هويتك وتفضيلاتك ومعرفة كافة خطواتك السابقة.

ما علاقتها بالحجز ولماذا أحذفها؟

العديد من مواقع الحجوزات عبر الإنترنت تستخدمها في معرفة الأشياء التي تبحث عنها بإستمرار، وتقوم بالتلاعب في الأسعار أو وضع أسعار قديمة غالية، يمكنك فهم الأمر في المثال التالي:

مثلاً إذا كنت تبحث عن فنادق في دبي في موقع حجز ما ووجدت الفندق المناسب سعر 2000 جنيه ولكنك لم بتقم بالحجز . وبعد يوم أو يومين قمت بالدخول إلى صفحة الفندق نفسه ووجدت سعره أصبح 2500 جنيه . ما الذي حدث؟ بكل بساطة الموقع يعلم أنك بالفعل بحثت عن هذا الفندق وتنوي الحجز فيزيد من سعر هذه الغرفة حتى يشعرك بأن الأسعار راح تزيد وأنه يجب عليك الشراء.

هذا ما تقوم به الكوكيز ، لذا ننصح دائماً بحذفها بإستمرار حتى تحصل على الأسعار الرخصية والصحيحة دائماً او البحث بإستخدام متصفح متخفي

يمكنك حذفها من الاعدادات الخاصة بالمتصفح

3- البحث في أكثر من شركة طيران أو عن طريق مواقع البحث والحجز:

يمكنك استخدام مواقع "محرك بحث وحجز" حيث انك تبحث بين عدة خطوط طيران فيمكنك الحصول على أرخص سعر لتذكرة الطيران ،فضلا عن معرفة جميع المعلومات التى تحتاج لمعرفتها كمدة الرحلة ونوع الطائرة أو فترات التوقف خاصة فى الرحلات التى تستغرق ساعات طويلة وشروط التذكرة سواء كانت مسترجعة او غير مسترجعة وبعض المواقع تظهر لك قيمة المبلغ الذي ستضطر دفعه في حالة التعديل او الإلغاء.

4- المرونة في اختيار معاد السفر

يختلف حجز طيران فى بعض الدول على حسب أيام الأسبوع و على مدار ساعات اليوم، مما يمكنك من تقديم أو تأخير موعد التذكرة للتمتع بأفضل الأسعار

5- الاستفادة من نقاط الاميال:

يمكنك الاستفادة من المكافئات التى تقدمها بعض الشركات للسفر على خطوطها عن طريق الأميال المجانية التى تمكنك من الحصول على أسعار مخفضة و درجة أعلى فضلا عن الانتظار فى الصالات المميزة و الاستمتاع بمقعد خاصة فى الرحلات التى تكون مزدحمة، بالإضافة للفنادق و شركات السيارات التى يتم استئجارها من المطار و التى تكون مرتبطة بشركات الطيران بعقود و اتفاقيات.

6- البحث في مطارات مختلفة

سعر تذكرة الطيران قد يختلف حسب المطار الذي تقلع منه او تهبط فيه، حاول البحث عن مطارات اخرى في نفس المدينة

على سبيل المثال: قد تجد أسعار تذاكر طيران افضل من القاهرة إلى مطار صبيحة بإسطنبول أفضل من القاهرة إلى مطار أتاتورك بنفس المدينة

وقد تجد رحلات بأسعار مخفضة لأوروبا من مطار الغردقة أقل سعرا من الرحلات من مطار القاهرة

لذلك البحث في المواقع الوسيطة قد يكون هو أفضل حل للحصول على أسعار مخفضة

7- حجز الباقات:

يمكنك توفير المزيد من المصروفات فى حالة حجز تذاكر طيران و حجز الفندق و خدمة تأجير السارات من مصدر واحد أو شركة سياحة واحدة، مما يساعدك أيضا فى الحصول على سعر مخفض سواء من على الإنترنت ،أو الشركات السياحية و الطيران.