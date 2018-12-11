كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - وصفة سهلة وسريعة للتخلص من السيلوليت

تعانين من السيلوليت المزعج وازداد الأمر سوءا بعد الولادة يمكنك التغلب على تلك المشكلة بوصفة سهلة وسريعة يمكنك تحضيرها بنفسك لن تطلب منك الكثير من الوقت يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. كل ما تحتاجين لتطبيق الوصفة .. 3 ملاعق من مسحوق الجنزبيل كوب من الملح الإنجليزي كوبان من بيكربونات الصودا. طريقة تطبيق الوصفة .. امزجي كل المكونات في وعاء كبير مع الماء الساخن ضهى الملح الإنجليزى وبيكربونات الصوديوم وبودرة الجنزبيل واتركيهم ليغلوا لدقائق ثم تصفيتهم وتدليك وفرك مناطق السيلوليت لمدة 5 دقائق ثم لف المنطقة المراد تنحيفها بكيس حرارى حوالى ساعة وستدهشين بالنتيجة

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة سهلة وسريعة للتخلص من السيلوليت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .