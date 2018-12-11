كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - مصرع أب وابنته في انهيار عقار بكفر عشري غرب الإسكندرية

لقي أب وابنته مصرعهما، في حادث انهيار أسقف عقار مكون من أربعة طوابق، صباح اليوم "الثلاثاء"، بمنطقة كفر عشري غرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 10 شارع الانطاكي بمنطقة كفر عشري، على إثره انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق "حوائط حاملة وأسقف خشبية"، مساحته 90 مترا، وانهار سقف حجرة بالطابق الرابع حتي سطح الأرض.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين هما "سيد سعد زغلول" 60 عاما، وابنته "بسملة" 12 عاما، وجرى استخراج جثتيهما من تحت الأنقاض ونقلهما لمشرحة الإسعاف.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.