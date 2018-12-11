كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى الاقراص المخدرة بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة قسم ثانى شبرا الخيمة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا بضبط وائل س ي " عاطل والسابق اتهامه في 15 قضية ( مخدرات – إخفاء أشياء – اداب – خطف – سرقة ) مسجل شقي خطر سرقات وأنور ي ا " عاطل. وضبط بحوزتهما ( 1000 ) قرص مخدر ومبلغ 150 جنيه و 2 هاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

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