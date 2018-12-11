كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - شعراوي: التوجه العام للدولة بناء الإنسان

رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمبادرة "قيم وحياة" التي تستهدف بناء الإنسان، مؤكدًا أن أهميتها في هذا الوقت.

وقال "شعراوي"، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، إن التوجه العام للدولة بناء الإنسان المصري، ولابد من بناء الإنسان كسلوكيات وفكر، والمبادرة ستعمل على تحقيق ذلك.

ونوه بأنه يتم تجديد توقيع البروتوكول لـ3 سنوات على التوالي، والذي يستهدف إحياء 11 قيمة متفق عليها دوليًا.