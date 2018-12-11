كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - بعد طول انتظار .. قرار نهائى من السعودية حول رسوم الوافدين

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن مركز الاتصال الدولي السعودي، أبلغ وكالة بلومبيرج عبر البريد الإلكتروني أن "وزير الإعلام عواد العواد نفى أن تكون رسوم الوافدين خاضعة للمراجعة"، وذلك بعد نشرها تقريرا عن مراجعة المملكة لسياساتها بشأن تلك الرسوم.

كانت "بلومبيرج" نقلت عن 4 مصادر مطلعة، بحسب قولها، إن السعودية بصدد مراجعة سياستها بشأن الرسوم التي تفرضها على العمالة الوافدة، وإن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع.

ونسبت الوكالة إلى أحد مصادرها قوله إن الهدف من إعادة النظر في رسوم العمالة على الوافدين هو تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجات المالية للدولة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.