كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - سلامة الغذاء: سلق البطاطس أو تحميرها لا يقضي على المبيدات

طالب الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتحصين الماشية والنباتات، لوجود أمراض قد يتعرض لها الإنسان، مؤكدًا أنه يجب أن تتم التحصينات وفقًا لتاريخ الميلاد للمواشي.

وقال "منصور"، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، إنه يجب نقل المعرفة للمزارعين وإيصال كل الدعم الممكن لهم على حسابهم، ما يساعدهم كثيرًا على عدم الوقوع في أخطاء المبيدات والإضرار بصحة المواطن، مضيفًا أنه يجب تحصين الحيوان؛ وفقًا للمواعيد بداية من حمل البقرة لتحصين العجل المولود.

من جهة أخرى، أشار إلى أن النباتات فى المزرعة تعانى من ممارسات زراعية سيئة، موضحًا أن سلق البطاطس أو تحميرها يقضى على البكتيريا ولا يقضى على المبيدات التى تشرَّبتها الثمرة.