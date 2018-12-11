كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - سلامة الغذاء: لا يمكن اكتشاف تلوث المبيدات الزراعية

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن سلسلة تداول الغذاء في مصر يجب أن تكون آمنة من المزرعة وحتى المائدة، موضحا أن الجزء الذي يلي فترة الحصاد يتواجد به عدد من الجهات المتداخلة للرقابة عليه.

وأضاف منصور، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح"، والذي يقدمه رامي رضوان والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الاتجاه العالمي هو توحيد جهات الرقابة في جهة واحدة تنفيذية وليست تنسيقية تقوم بعملهم بالطريقة الحديثة المبنية على العلم وتحليل المخاطر والتتبع، موضحا أن الأنظمة الجديدة في الدول المتقدمة طالبت مصر بتغيير طبيعة عمل المنظومة المطبقة لدينا، وذلك لكون مصر إحدى الدول المصدرة لهم وفقا للقوانين العالمية.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن التتبع في المنظومة يمكن الهيئة من أن تتلافى التلوث الذي حدث في أي من مراحل النقل والتخزين، وقبل البيع للمواطن ففي حال وجود أي تلوث في إحدى المراحل من الممكن جدا تداركه في مرحلة تالية له قبل الوصول إلى المواطن وهي ميزة التتبع داخل الهيئة، مشيرا إلى أن هناك تلوثا من الممكن أن يحدث في المزرعة ولا يمكن تداركه فيما بعد بسبب استخدام المبيدات خلال الزراعة أو المتبقيات البيطرية في المنتجات الحيوانية، وفيها يجب أن يكون هناك رقابة في الجزء الأولى ما قبل الحصاد وما بعده حيث يوجد 17 جهة لضمان سلامة الغذاء والتي تم ضمها في جهة واحدة.