كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ يختار مصر وألمانيا لإدارة مفاوضات التمويل
أسندت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ اليوم، الثلاثاء، إلى مصر وألمانيا مسئولية إدارة المفاوضات، آخذين في الاعتبار الأهمية الكبيرة لهذا الأمر بالنسبة للدول النامية وضرورة التوصل لحلول سياسية متوافق عليها ومقبولة من الجميع خلال الأيام الباقية من عمر المؤتمر، وذلك بعد تعثر تلك المفاوضات.
وبحسب بيان، جاء اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لإدارة المفاوضات بالتعاون مع الجانب الألماني بعد نجاحها كرئيس لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي عقد الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في التفاوض على القضايا البيئية والتوصل لرؤية توافقية رغم الخلافات الشديدة بين الدول في بعض الأحيان.
شارك في الاجتماع عدد من وفود الدول الأطراف من بينها مصر - إثيوبيا - ألمانيا - مالي - الإكوادور - تشيلي - الاتحاد الأوربي - الولايات المتحدة - الصين وممثلي مجموعة المفوضين الأفارقة ومجموعة الـ ٧٧.
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