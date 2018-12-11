كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - المجتمعات العمرانية: تيسيرات فى السداد للأراضى الصناعية والوحدات السكنية

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن الهيئة قررت منح تيسيرات فى السداد الكامل للأراضي بنشاط صناعي، وكذا منح تيسيرات في السداد بنسب للوحدات السكنية، والإدارية، والمهنية، والمحال، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة، لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته بالكامل، ويتعذر سحبه فعلياً لأنه مأهول بالسكان، أو أن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة تشغيل ويعمل بالفعل، على أن يكون البناء قد تم بُناءً على ترخيص، وذلك لجميع الأنشطة، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة.

يأتي ذلك فى إطار سعى الهيئة لتلبية رغبات المواطنين والمستثمرين، وتطبيقًا لما جاء بالإعلانين المنشورين بتاريخ 22/10/2018.

وأضاف السباعى أن الهيئة قررت بالنسبة للأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات - سواء بنشاط صناعي أو الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المبيعة بمعرفة الهيئة والمُلغي تخصيصها - بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، ويتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات.

وأوضح أنه يتم تطبق هذه التيسيرات بعدة شروط من بينها أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وقيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة.

وأشار إلى أنه لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير أو على الوحدات الشاطئية، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.