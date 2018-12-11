كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - العام المقبل.. "التجاري وفا" يخطط لإطلاق 3 منتجات إلكترونية

قال محمد الكتاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "التجاري وفا" إن البنك يخطط لإطلاق خدمات "الموبايل بنكنج" و"المحفظة الذكية" و"الإنترنت بنكنج" في مصر خلال العام المقبل.

وأضاف الكتاني، أن خطة البنك التوسعية في مصر تركز على التوسع في إطلاق المنتجات الإلكترونية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشروعات الخاصة.

وأشار إلى أن فرع البنك في مصر يساهم بحوالي 8% من إجمالي أرباح المجموعة، ومؤكدا أن البنك يخطط لافتتاح فروع جديدة بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية لتحقيق الشمول المالي.

وتقدر إجمالي استثمارات مجموعة "التجاري وفا" في السوق الافريقي بحوالي ١.٥ مليار دولار في ١٥ دولة، إذ تعتبر مصر واحدة من أهم هذه الدول بعد استحواذ المجموعة على بنك باركليز خلال الفترة الماضية.