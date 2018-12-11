كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - البيت الفني ينعى الفنان الراحل محمود القلعاوي

نعى الفنان إسماعيل مختار،رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير محمود القلعاوي، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة فنية ثرية ما بين السينما والمسرح والدراما.

يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، حصل على ليسانس الحقوق عام 1964، ثم عمل بهيئة المسرح وكانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات من القرن الماضي من خلال المسرح، ثم كانت أول مشاركاته السينمائية عام 1971 في فيلم "لعنة امرأة"، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، والتي من أبرزها "علي بيه مظهر، الجوكر، العذراء والشعر الأبيض".