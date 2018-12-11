كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - وصول جثمان محمود القلعاوي إلى مسجد عمر بن عبد العزيز

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان محمود القلعاوي، إلى مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس بمصر الجديدة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه ومن ثم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن الفنان محمود القلعاوي تُوفي أمس، الإثنين، عن عمر ناهز الـ٧٩ عامًا بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن يتم دفن جثمانه في مقابر أسرته مدينة 6 أكتوبر.

ومحمود القلعاوي ممثل مصري كوميدي هو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 1964 ومن أفلامه "برج المراهقين" و"العبقري خمسة" و"ريا وسكينة" و"لا من شاف ولا من دري" و"هدى" ومعالي الوزير" وقدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي ولعب أدوارا مميزة مع محمد نجم ومحمد صبحي.