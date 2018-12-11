كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - عاجل البدري فرغلي : أخبار جديدة لأصحاب المعاشات

عاجل البدري فرغلي : أخبار جديدة لأصحاب المعاشات

عاجل البدري فرغلي : أخبار جديدة لأصحاب المعاشات

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأصحاب المعاشات، فيديو لرئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدري فرغلي، يتحدث فيه عن الحكم الخاص بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، متوجهًا لهم برسالة هامة أن الحكم سيكون في صالح أصحاب المعاشات.

وقال البدري فرغلي في الفيديو: "أن المحكمة حكمت لكل صاحب معاش باستعادة 80% من العلاوات الخمسة لكل من كانوا يتقاضوها أثناء عملهم في الخدمة، والمهم أن ينفذ الحكم دون الرجوع إلى القضاء وبالمسودة ودون إعلان.

إليكم الفيديو المنتشر على صفحات أصحاب المعاشات كاملًا: