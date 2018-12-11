كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - شلقامي يتابع أعمال التطوير والتجديد والإحلال بمباني المدينة الجامعية

علا حسنين

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على حرص إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات المقيمين بالمدن الجامعية بما يدعم حسن سير العملية التعليمية ، كاشفاً أن المدينة الجامعية بأسيوط تعد الأكبر من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والتي تستوعب أكثر من 15 ألف طالب وطالبة ولذلك تعمل إدارة الجامعة جاهدة فى تلبية احتياجات هذا العدد الهائل من الطلاب والطالبات و تقديم كافة سبل الرعاية الكافية لابناءها من الطلاب خلال إقامتهن بالمدينة الجامعية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لبعض مباني المدينة الجامعية للطالبات وذلك بحضور الأستاذ عرفة أبوالعلا مدير عام قطاع المدن الجامعية ،والسيدة أماني أبو صغير مديرة المدينة الجامعية للطالبات ، والأستاذ أكرم فيليب المدير المالي والإداري الأستاذة فاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة بالمدينة الجامعية ، والأستاذة سلوى شريت والأستاذة نشوى عطية وكيلتي المدينة الجامعية للطالبات إلى جانب عدد من مشرفات المدينة ، حيث قام الدكتور شلقامى خلال جولته التفقدية بمتابعة أعمال الصيانة داخل مبنى (م) والتي شملت بعض أعمال السباكة الداخلية والصرف الصحي واطمأن على جودة الأدوات الصحية وقطع الغيار المستخدمة فى دورات المياه ، كما تابع أعمال الصيانة الكهربائية والتي تشمل المحركات و التوصيلات والأدوات الكهربائية داخل المبنى ، إلى جانب تفقد الأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية لإعداد قاعة الاستذكار الخاصة بالمبنى ، مشدداً على ضرورة انجاز وإنهاء أعمال الصيانة المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة .

وفى السياق ذاته أشاد الدكتور شلقامى بما شهده مبنى (1) بالمدينة الجامعية للطالبات من أعمال تطوير وتجميل وتزيين لكافة غرف المبنى والتي تميزت بمستوى عال من النظافة والهدوء ومطابقتها لمعايير الصحة والسلامة وذلك فى ظل المسابقة التي أعلنت عنها إدارة الجامعة تحت عنوان " مدينتنا أجمل " وذلك لتجميل مباني وحدائق المدين الجامعية والتي لاقت استحسان كبير من الطلاب والطالبات .

وفى ختام جولته استمع الدكتور شلقامى إلى شكاوى واقتراحات الطالبات ووجه تعليماته إلى الإدارات المختصة ومسئولي المدن الجامعية بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الطالبات داخل المدينة الجامعية .